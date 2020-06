OL : Sakho ? Lyon préfère Badiashile pour 15 ME !

Dans : OL.

A la recherche d’un défenseur central pour épauler Jason Denayer la saison prochaine, l’Olympique Lyonnais apprécie le profil de Mamadou Sakho.

En ce début de semaine, France Football a même annoncé un accord de principe entre l’ancien capitaine du PSG et l’OL. Mais pour l’heure, Lyon n’a pas encore débuté les négociations avec Crystal Palace, preuve qu’il existe un réel doute dans l’esprit des dirigeants lyonnais sur le bénéfice d’un transfert de Mamadou Sakho, régulièrement blessé cette saison et dont le salaire ferait de lui le joueur le mieux payé de l’OL. En proie aux doutes au sujet de l’international français, Lyon explore d’autres pistes en parallèle, dont celle menant au très convoité Benoît Badiashile.

Monaco réclame près de 20 ME

Loin d’être un titulaire indiscutable à Monaco cette saison, le défenseur de 19 ans est pourtant dans le viseur de grands clubs européens cet été. En effet, Leverkusen, Valence ou encore Manchester United sont très intéressés… au même titre que Rennes, et donc de Lyon. « Selon nos informations, l'OL s'est également positionné sur le défenseur aux 19 matches de Ligue 1 en 2019-20. Il y a quelques semaines, les Gones ont proposé autour de 15 ME pour s'octroyer les services de l'élégant gaucher. En vain. Refus poli de Monaco », précise France-Football. Visiblement, le club de la Principauté réclame près de 20 ME pour le transfert de Benoît Badiashile. Rennes et Lyon, intéressés de longue date et qui recherchent tous les deux un défenseur central gaucher, sont-ils prêts à augmenter leurs offres de 5 ME ? Il y a de quoi sérieusement en douter même si évidemment, il ne faut jurer de rien en période de mercato.