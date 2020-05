OL : Un complot du PSG-OM, Sagnol ridiculise Aulas et Houllier

Dans : OL.

Jean-Michel Aulas et Gérard Houllier partagent une même idée, à savoir que la décision de la LFP de la stopper la Ligue 1 a été accélérée sur le dos de l'Olympique Lyonnais.

Jean-Michel Aulas n’en démord pas, le choix de stopper la saison de Ligue 1 de manière rapide est une grossière erreur, probablement dictée aux autorités politiques par les intérêts de ceux à qui profitaient de cette situation. Vendredi, Gérard Houllier, conseiller du président de l’Olympique Lyonnais, a même clairement évoqué « un complot » probablement mené par l’OM et le PSG. De quoi faire hurler de rire Willy Sagnol, lequel se demande ce que Marseille et Paris auraient à gagner de cette situation. Et l’ancien éphémère entraîneur de Bordeaux de chambrer Jean-Michel Aulas et Gérard Houllier sur ce soi-disant complot monté par Paris et Marseille.

Au micro de RMC, Willy Sagnol s’est lancé dans l’ironie. « A la place du PSG, sur les derniers matches de championnat, c’est vrai que j’aurais tremblé à l’idée de voir l’Olympique Lyonnais revenir dans la course. Et l’OM avait combien de points d’avance sur Lyon ? 16 points. Donc le PSG avait 28 points d’avance sur l’OL et l’OM 16. Je comprends qu’il faille un axe pour éliminer Lyon (...) Gérard Houllier est conseiller à Lyon et Jean-Michel Aulas s’est déjà beaucoup exprimé. On a dû lui dire d’aller un peu au casse-pipe. En plus, je suis sûr que le PSG et l’OM s’adorent, que les supporters de ces deux clubs s’adorent. Ça fait 25 ans qu’on nous ment sur Paris et Marseille, on nous parle de Classico, mais en fait ils s’aiment. Franchement, je pense que Lyon c’est le cadet des soucis du PSG. Paris se fout éperdument de l’OL. Ce n’est pas un concurrent pour lui. L’OL joue à fond sur la victimisation », fait remarquer Willy Sagnol, pas du tout convaincu par les arguments du patron de Lyon. Et cela même s’il est clair que certains clubs ont tout de même poussé un peu pour que le championnat s’arrête très vite, mais c'est vrai que de là à hurler un complot.