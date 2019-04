OL : Sa tournée continue, Mourinho a trouvé mieux que Lyon

Dans : OL, Bundesliga.

Tout de suite après son licenciement à Manchester United, José Mourinho avait annoncé sa volonté de rebondir rapidement.

L’entraîneur portugais cherche un banc pour la saison prochaine, et le moins que l’on puisse dire, c’est qu’il ne reste pas les bras croisés à attendre les propositions. Non, le « Special One » fait le nécessaire pour que les clubs ne l’oublient pas. Sa stratégie ? Multiplier les sorties médiatiques et laisser courir les rumeurs, notamment celle qui l’annonçait de passage à Lyon mardi. Mais Mourinho n’est pas du genre à mettre tous ses œufs dans le même panier, d’où son nouvel appel du pied, cette fois au football allemand.

« La Bundesliga est une compétition passionnante à mes yeux. Les équipes du milieu de tableau s'améliorent constamment et favorisent l'existence d'une belle compétition. Des stades complets, une excellente organisation, de bonnes approches tactiques dans de nombreuses équipes, la Bundesliga est vraiment intéressante, a encensé le technicien dans Sport Bild, avant d’évoquer le champion local. (...) Le Bayern est bien sûr un géant. Honnêtement, j'espère que Niko Kovac gardera son poste car il a travaillé très fort pour atteindre ce niveau. » Mais si le club bavarois voulait changer de coach…