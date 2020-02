OL : Rudi Garcia regrette la rage d'une société Kleenex

Dans : OL.

Rudi Garcia en a bien conscience, il est clairement dans le collimateur des réseaux sociaux depuis plus d'un an. Et à Lyon cela continue comme à l'OM, il le regrette mais vit avec.

Déjà sérieusement secoué par les supporters de l’Olympique de Marseille durant la deuxième partie de son mandat à l’OM, Rudi Garcia n’a pas eu de période de calme à Lyon. Avant même de signer son contrat, l’entraîneur français a été attaqué directement s par les fans de l’OL, pour une fois d’accord avec ceux du club phocéen. Bien évidemment, les performances de l’Olympique Lyonnais en Ligue 1 n’ont pas aidé Rudi Garcia, mais le technicien doit désormais vivre avec cette menace perpétuelle de se faire démonter sur les réseaux sociaux. A quelques jours de la réception de la Juventus au Groupama Stadium, et se confiant dans L’Equipe, l’entraîneur choisi par Jean-Michel Aulas pour succéder à Sylvinho admet qu’il aurait aimé que les choses soient plus cordiales pour lui.

Mais Rudi Garcia doit reconnaître que le travail des entraîneurs a clairement changé depuis que les réseaux sociaux existent et qu’il faut l’accepter sans forcément l’approuver. « Nul n’est prophète en son pays. Je préférerais être plus apprécié. Mais c’est comme ça. C’était différent quand j’ai quitté Lille. Si quelqu’un peut m’expliquer pourquoi ... Ça m’intéresse, pour voir s’il y a des choses à corriger. Mais dans une société Kleenex, il faut relativiser (..) Ce n’est pas que pour les coaches ou les joueurs, c’est la société qui évolue. Les gens n’ont plus deux mains mais une seule, l’autre étant prise par le téléphone. Tout le monde a la possibilité de s’improviser expert, de donner des avis. Il faut l’accepter », explique, dans le quotidien sportif, un Rudi Garcia plutôt philosophe et conscient que cela ne changera rien de se plaindre. Une victoire de l'Olympique Lyonnais mercredi contre la Juventus serait en tout cas une bonne réponse aux critiques.