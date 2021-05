OL : Rudi Garcia prolongé, Aulas prêt à mettre tout le monde KO

Dans : OL.

L’avenir de Rudi Garcia s’écrit en pointillés à l’Olympique Lyonnais, où les rumeurs évoquent déjà son successeur, comme s’il était déjà parti.

Pourtant, l’entraineur de l’OL et Jean-Michel Aulas ont bien prévu de se voir la semaine prochaine, après le dernier match de la saison. Il y sera bien évidemment question de l’avenir de l’ancien entraineur du LOSC, et de la Roma et de l’OM, qui arrive en fin de contrat au bout de la saison. Le moment idéal pour changer les batteries, à l’heure où les noms de Patrick Vieira, Marcelo Gallardo, Christophe Galtier ou même Juninho, transparaissent dans les médias pour prendre les commandes de l’équipe la saison prochaine. Mais Le Progrès lâche tout de même une information de taille ce jeudi, au moment où se prépare le dernier match de la saison, contre Nice. En cas de résultat favorable contre les Aiglons, avec aussi une contre-performance de Monaco face à Lens, l’OL parviendrait à se faufiler sur le podium. Un accès pour la Ligue des Champions, via les barrages ou pas, qui rapporterait 50 ME, soit l’écart entre l’Europa League et la C1 sur le plan financier.

Et en cas de scénario favorable, le quotidien régional assure qu’une prolongation de contrat n’est pas totalement écartée. Jean-Michel Aulas a maintes fois loué le travail de son entraineur, notamment après le récent succès à Monaco. Au point d’envisager de continuer l’aventure, alors que Garcia et Juninho ont beaucoup de mal à collaborer, pour être gentil ? La possibilité est tenue, mais elle existe pour Le Progrès si jamais l’OL venait à terminer sur le podium. Toujours adepte du suspense et des surprises, la nomination de Garcia devant Laurent Blanc avait beaucoup étonné à l’époque, le président lyonnais adore entretenir le mystère, et dément en bloc toutes les rumeurs sur le futur technicien de l’Olympique Lyonnais .