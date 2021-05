OL : Juninho entraîneur ? Aulas s'énerve !

Dans : OL.

Le président de l'Olympique Lyonnais a visiblement décidé de ne pas laisser passer la moindre rumeur relayée par le journaliste de L'Equipe en charge de l'OL. Et c'est le dossier de l'entraîneur qui agace toujours JMA.

Dans cette dernière semaine de Ligue 1, et tandis que l’avenir européen de l’Olympique Lyonnais est incertain puisque l’OL dépend des résultats du LOSC, du PSG et surtout de Monaco, Jean-Michel Aulas monte au créneau. Et si ces dernières heures cela a été pour se réjouir du retour en équipe de France de Karim Benzema, le président du club rhodanien a également répondu à Hugo Guillemet, journaliste du quotidien sportif français que JMA avait qualifié de « journaliste de quartier. » Invité de l’émission en ligne Let’s Gone Café du Commerce, Hugo Guillemet avait évoqué la rumeur qui fait de Juninho le possible successeur de Rudi Garcia au poste d’entraîneur de Lyon, affirmant que du côté d’OL Groupe on pensait vraiment installer le directeur sportif brésilien sur le banc avec Claudio Caçapa comme prête-nom, Juninho n’ayant pas les diplômes qu’il faut.

De quoi faire sortir de ses gonds le président de l’Olympique Lyonnais. « 1 fois de +Hugo G le journaliste de l’équipe raconte à sa sauce ce qu’il croit être sa vérité :1 fois de plus il raconte des fadaises comme on dit dans le midi ! Et moi qui croyait qu’il avait grandi : il ferait mieux de parler du retour de notre Karim en EDF un vrai bonheur », a lancé Jean-Michel Aulas, qui semble ainsi clairement éteindre cette rumeur concernant Juninho. Depuis quelques jours, c'est plutôt le nom de Christophe Galtier qui revient dans les conversations du côté de Lyon, l'actuel entraîneur de Lille refusant, lui, de clairement se positionner pour la saison prochaine.