OL : Rudi Garcia plutôt que Laurent Blanc, Houllier se défend !

La nomination de Rudi Garcia au poste d'entraîneur de l'Olympique Lyonnais après le limogeage de Sylvinho a étonné tout le monde, car Laurent Blanc était le favori. Mais Aulas et Juninho ont tranché.

Tout semblait annoncer la signature de Laurent Blanc au poste d’entraîneur de l’OL à l’automne dernier au moment où Jean-Michel Aulas a décidé de mettre un terme à l’expérience Sylvinho. Mais en l’espace de 24 heures, l’ancien entraîneur du PSG a vu sa candidature être recalée par l’Olympique Lyonnais qui lui a préféré Rudi Garcia. Une décision qui a mis en colère les supporters de l’OL, lesquels ont encore du mal à comprendre ce qui a poussé les dirigeants de Lyon à recruter celui qui la saison passée était sur le banc de l’Olympique de Marseille.

Invité de RTL, Gérard Houllier est revenu sur cet épisode. Et le proche conseiller de Jean-Michel Aulas a démenti avoir joué un rôle dans ce choix de ne pas faire venir Laurent Blanc à l’Olympique Lyonnais. « Le choix de l’arrivée de Rudia Garcia revient à Juninho et Jean-Michel Aulas. J’ai n’ai pas parlé contre Laurent Blanc, a prévenu Gérard Houllier, qui précise également que tout va bien entre Rudi Garcia et lui. J’ai une très bonne relation avec Rudi Garcia. Il a de l’expérience, plus que Bruno Genesio. Il a moins besoin de moi et il a toutes les qualités d’un bon entraîneur. » Bon entraîneur c’est sûr, mais l’Olympique Lyonnais avait peut-être besoin d’un grand entraîneur et pas seulement d'un bon.