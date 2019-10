OL : Laurent Blanc à Lyon, c'est tout sauf un second choix !

Dans : OL, Ligue 1.

Désormais favori numéro 1 pour remplacer Sylvinho sur le banc de l’Olympique Lyonnais, Laurent Blanc est très discret depuis son limogeage du Paris Saint-Germain. Mais cette absence relative du champion du monde 98 n’est pas du tout provoquée par une absence de talent ce dernier, mais plutôt par un choix personnel, Laurent Blanc n’ayant clairement aucune pression financière pour relancer sa carrière de technicien et pouvant prendre son temps avant de s’engager avec un club. Pour l’ancien rugbyman Eric Blanc, qui n’a rien à voir avec Laurent Blanc, ce dernier est tout sauf un second choix pour Jean-Michel Aulas.

« Laurent Blanc, on pensait qu'il ne valait rien sans la béquille Gasset, qu'il passait son temps à jouer au golf. Mais comment peut-on parler de lui en ces termes ? Il a un grand palmarès de joueur mais également d'entraîneur. Il a fait le taf à Paris. C'est anormal qu'il ne soit pas à la tête d'un joli club. Il voulait un club qui pourrait jouer les huitièmes de finale de la Ligue des champions. Lyon est taillé pour lui. J'espère que si on lui propose il ne va pas dormir au Cap d'Agde avec les nudistes », a ironisé le consultant de la chaîne l’Equipe au moment d’évoquer la possible venue de Laurent Blanc à l’Olympique Lyonnais dans les prochains jours.