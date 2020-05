OL : Rudi Garcia ne s'attendait pas à cette haine XXL

Dans : OL.

L'entraîneur de l'Olympique Lyonnais a reconnu ce lundi qu'il ne s'attendait pas au déferlement de haine qui l'a accueilli lors de sa signature à l'OL.

Arrivé à la surprise générale à l'automne dernier sur le banc de l’Olympique Lyonnais après le naufrage de Sylvinho, Rudi Garcia n’échappe pas à des attaques incessantes, tout comme l’avait été avant lui Bruno Genesio, à cette nuance près que les supporters de l’OL ont été rejoints par ceux de l’OM pour s’acharner sur l’ancien coach phocéen. Et cela ne se calme pas ces derniers jours, le club de Jean-Michel Aulas n’étant pas qualifié pour une prochaine coupe européenne, même si cette situation peut encore évoluer. Invité ce lundi soir d’OL-TV, Rudi Garcia avoue avoir été étonné par ce déferlement de rage à son encontre, ayant visiblement du mal à comprendre comment on pouvait en arriver à cette situation.

« Je n’avais pas mesuré combien cela pouvait poser des problèmes d’arriver de l’Olympique de Marseille, que ce soit pour les supporters marseillais et pour les supporters lyonnais. J’avoue avoir été un peu naïf sur ce coup-là. Mais cela ne change pas le fait que je suis très fier d’être dans ce club (...) Je savais qu’il y a des antagonismes entre certains clubs français, mais je ne m’étais pas imaginé cela. Mais après, que voulez-vous que j’y fasse, car on préfère toujours être aimé, j’espère que cela changera grâce à mon travail et les résultats (....) Je ne peux pas perdre mon temps à cela, j’ai entraîné à Rome, et quand on est passé à la Roma on peut entraîner partout. A Marseille il y a eu des moments magnifiques mais cela n’a pas été simple non plus. Oui il faut avoir une carapace et le cuir épais, mais l’essentiel c’est d’être bien avec ses joueurs et son staff et gagner des matchs. Je suis quelqu’un qui a du caractère, donc oui on pouvait faire mieux, mais l’essentiel c’est de regarder devant pour faire mieux », a expliqué Rudi Garcia lors d’OL Night System.