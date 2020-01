OL : Rudi Garcia l’a humilié, Denayer passe l’éponge

Dans : OL.

Véritable taulier défensif de l’Olympique Lyonnais depuis plus d’un an, Jason Denayer avait été nommé capitaine par Sylvinho en début de saison.

Mais le brassard du Belge n’a pas résisté à la nomination de Rudi Garcia, lequel a décidé de lui retirer le capitanat au profit de Memphis Depay. Une petite déception pour l’ancien défenseur de Manchester City, qui avait tout du leader parfait aux yeux de Sylvinho, dont le choix faisait l’unanimité en interne. Alors qu’il aurait pu se braquer et mal vivre ce désaveu de la part de Rudi Garcia, le défenseur de l’OL a néanmoins décidé de ne pas en faire une maladie, comme il l’a indiqué dans une interview accordée à Foot-Mercato.

« Non, ce n’est pas un échec d’avoir été le capitaine quand ça ne marchait pas, car on n’est pas tout seul sur le terrain. Je pense que c’était un échec collectif. On l’a tous ressenti de la même manière. Mais quand on est capitaine, on a un peu plus de responsabilités. Donc c’est sûr que ça touche un peu plus. Le plus important pour nous était de retrouver une bonne dynamique. Je pense que c’est ce qu’on fait depuis le début de l’année. Personnellement, je ne l’ai pas mal vécu. C’était le choix du coach. C’était un nouveau coach qui venait avec sa vision des choses. Il a donné les raisons pour lesquelles il avait choisi Memphis. C’étaient ses raisons à lui. Donc j’ai respecté sa décision. Memphis est une très bonne personne et un très bon joueur. Je pense qu’il le mérite autant que moi » a indiqué l’ancien capitaine de l’Olympique Lyonnais, avant de conclure. « J’essaye de garder ma personnalité. Je tente de rester moi-même, de ne pas m’inventer de personnalité, c’est-à-dire être différent de ce que je suis. J’essaye de rester la même personne. Quand j’ai des choses à dire, je les dis ». Voilà une mentalité qui fera plaisir aux supporters de l’Olympique Lyonnais, mais également à Rudi Garcia.