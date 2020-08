OL : Rudi Garcia harcelé, Jérôme Alonzo est consterné

Dans : OL.

L'entraîneur de l'Olympique Lyonnais est soumis à d'incessantes critiques, et si cela s'est calmé ces derniers jours, cela reprendra en cas d'élimination contre le Bayern.

Finaliste de l’Europa League il y a deux ans avec l’OM, demi-finaliste de Ligue des champions avec l’OL cette année, en attendant peut-être mieux, Rudi Garcia a montré en Europe qu’il n’était pas le clown si facilement décrit par des supporters des deux clubs. Jérôme Alonzo, qui a connu l’actuel technicien lyonnais lorsqu’il était à l’AS Saint-Etienne, admet que la communication n’est pas le point fort de Rudi Garcia, mais il fait aussi remarquer que ce dernier a d’énormes qualités sur le plan du travail. Et l’ancien gardien de but du PSG et de l’OM de regretter que certains tombent parfois dans la caricature pour s’en prendre à l’entraîneur français alors que les résultats de ses équipes sont plutôt flatteurs quoi qu’on en dise.

Sur le site de France-Football, Jérôme Alonzo ne cache pas son agacement face à ce Garcia bashing. « Sans être un intime absolu, je connais Rudi comme peu de journalistes le connaissent, avec cette fantastique aventure humaine à Saint-Étienne. Je suis ahuri de la manière dont le cas Garcia est traité par certains de mes collègues. On est plusieurs à le penser, notamment des anciens joueurs. Après, je comprends tout à fait qu'il puisse agacer à parler des arbitres, etc... Même moi, qui l'adore, parfois quand je le vois en conférence de presse, je me dis : "Putain Rudi... T'es lourd !" Mais à un moment donné, il y a l'homme que je connais, et il y a son palmarès. Quand je vois qu'on lui casse les bonbons avec son palmarès, j'ai envie de dire : "Mais les gars, vous avez perdu la tête ou quoi ?" Si j'étais Rudi, je leur dirais : "Voilà ce que j'ai fait dans ma vie. J'étais en D2, j'ai été champion de France, après j'ai joué la Ligue des champions avec la Roma, une finale de Ligue Europa avec Marseille..." Parfois il nous irrite, mais je trouve que c'est un sacré coach, et son palmarès parle pour lui », fait remarquer celui qui est désormais consultant de la chaîne L’Equipe, où on a souvent la dent dure contre Rudi Garcia.