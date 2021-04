OL : Rudi Garcia c'est fini, un faux suspense ?

Dans : OL.

Jean-Michel Aulas a annoncé que rien n'était décidé concernant l'avenir de Rudi Garcia sur le banc de Lyon. Mais le président de l'OL bluffe probablement.

« Concernant Rudi Garcia, la situation n'a pas évolué. On a pris la décision de ne pas décider avant la fin de la saison (...) Il y a des tendances mais je les garde pour moi ». Mardi dernier, en conférence de presse, Jean-Michel Aulas avait encore tapé en touche concernant la prolongation, ou non, de son entraîneur, lequel sera en fin de contrat dans moins de trois mois. Pour le président de l’Olympique Lyonnais, cette prise de position, ou plutôt cette absence de prise de position, se justifie par la couse au titre de Champion de France dans laquelle l’OL est lancé et qu'il ne veut pas perturber par une annonce précoce. De son côté, Rudi Garcia reste droit dans ses bottes et renvoie aux propos de son patron lorsqu’il est interrogé à son tour sur ce sujet pourtant important pour son avenir. Mais nombreux sont ceux qui pensent que tout cela est un grand bluff de Jean-Michel Aulas et Rudi Garcia.

Rudi Garcia et l'OL, ça sent le départ

C’est le cas notamment de L’Equipe, où à quelques heures d’un important Lens-Lyon, Hugo Guillemet estime que l’aventure lyonnaise de Rudi Garcia va s’achever à la fin de l’actuelle saison. « Il y a beaucoup de chances, pour diverses raisons, d’observer Rudi Garcia et son capitaine ailleurs qu’à Lyon la saison prochaine, l’été s’annonce chargé en coulisses, surtout si la Ligue des champions faire son retour au Groupama Stadium », explique le journaliste, qui ne voit pas l’ancien entraîneur de l’Olympique de Marseille s’installer plus longtemps à l’Olympique Lyonnais. Jean-Michel Aulas va cependant devoir trouver un successeur, à moins que ce soit déjà fait, quoi qu'il dise. En tout cas, s'il a dit apprécier le patron de l'OL, Christophe Galtier a fermement nié des négociations en cours avec les dirigeants lyonnais.