OL : Rudi Garcia accusé, Lyon flingue L'Equipe !

Ces derniers jours, le nom de l’entraîneur lyonnais Rudi Garcia a été cité à plusieurs reprises par le journal L’Equipe.

Au nom des coachs de Ligue 1 et de Ligue 2, le coach de l’Olympique Lyonnais a fait savoir samedi que les entraîneurs français souhaitaient reprendre les championnats. Mais dans ses colonnes, le journal L’Equipe a ensuite indiqué que Rudi Garcia avait totalement retourné sa veste, lui qui était plutôt favorable à une interruption des compétitions dans un premier temps. Le quotidien avait également donné la parole à un président de Ligue 2 sous couvert d’anonymat, ce dernier accusant Rudi Garcia de s’être aligné sur les propos initiaux de Jean-Michel Aulas. Mais du côté de l’Olympique Lyonnais, on ne tolère pas que l’intégrité de Rudi Garcia soit remis en cause et on l’a fait savoir ce mardi après-midi à travers un communiqué très explicite.

« Le club et Rudi Garcia regrettent qu’Arnaud Hermant n’ait pas pris la peine de tenir compte des explications claires de son entraîneur dans l’interview accordée le même jour à Hugo Guillemet sur plusieurs sujets de réflexion liés à la reprise de la Ligue 1 et s’étonnent du manque de coordination entre les journalistes d’une même rédaction.

Contrairement à ce qui est souligné dans l’article d’Arnaud Hermant, Rudi Garcia n’a jamais « soumis l’idée à ses collègues de ne pas reprendre la saison…avant que Raymond Domenech ne soit ajouté au groupe WhatsApp » (regroupant 36 des 40 entraîneurs de L1 et L2) et s’étonne des propos rapportés par un entraîneur de Ligue 2 sous couvert d’anonymat d’avoir « initié cette possibilité » et « d’avoir voulu s’aligner sur les propos de son Président ».

Rudi Garcia rappelle avoir expliqué très clairement dans l’interview du même jour qu’il militait au contraire pour une reprise de la saison : « on a tous envie de reprendre…dans de bonnes conditions…de ne pas jouer tous les 3 jours et de pouvoir laisser deux semaines de repos entre les deux saisons ».

L’Olympique Lyonnais aurait souhaité que le journaliste de l’Equipe, Arnaud Hermant, ne remette pas en cause l’intégrité de Rudi Garcia et s’appuie sur les propos explicites de son entraîneur rapportés pourtant le même jour dans une interview avec Hugo Guillemet » a détaille le club rhodanien sur son site officiel. Un communiqué très clair visant à défendre Rudi Garcia auprès des supporters de l’OL mais également des observateurs du football français dans leur ensemble.