OL ‍: Ruben Kluivert, une énorme erreur de casting ‍?

Par Corentin Facy

A la recherche d’un défenseur central cet été, l’OL devrait faire signer Ruben Kluivert. Selon un spécialiste du championnat portugais, les supporters lyonnais risquent de tomber de haut avec le défenseur de Casa Pia.

Malgré des moyens financiers limités, l’Olympique Lyonnais souhaite renforcer son effectif durant ce mercato estival. L’idée est bien sûr de compenser les nombreux départs (Thiago Almada, Cherki, Lacazette, Veretout) mais aussi de renforcer certains postes. La défense centrale fait partie des secteurs de jeu que Paulo Fonseca veut améliorer, d’autant qu’un départ de Duje Caleta-Car est dans les tuyaux. Pour combler un potentiel transfert de l’international croate, les Gones ont flashé sur Ruben Kluivert, défenseur de 24 ans évoluant à Casa Pia dans le championnat portugais.

L’OL cible un nom de prestige en défense https://t.co/UJ0KQOcpZE — Foot01.com (@Foot01_com) July 20, 2025

Si le nom de l’ancienne légende néerlandaise est connu, le potentiel et les qualités du joueur sont en revanche un grand mystère pour les amoureux de l’Olympique Lyonnais. Spécialiste du championnat portugais, Alexandre Carvalho a donné son avis sur le joueur ciblé par la cellule de recrutement de l’OL. Pour le fondateur de Golaco TV, le club rhodanien risque de tomber de haut au vu des limites évidentes du joueur. « Ruben Kluivert est très intéressant sur tout ce qui concerne l’aspect défensif et surtout au niveau des duels aériens et au sol. Très athlétique. Vrai leadership » a-t-il expliqué sur son compte X avant de conclure, inquiet.

Ruben Kluivert, un défenseur limité ?

« Cependant avec ballon et au niveau de la relance, c'est très neutre voir moyen. Potentiel limité après quand je vois comment Paulo Fonseca a fait progresser Alexsandro… » a analysé le spécialiste du championnat portugais, pour qui il faudra un nouveau miracle de la part de Paulo Fonseca pour transformer un défenseur plus que moyen en vraie référence du championnat de France à son poste. L’OL n’a de toute façon pas le choix de tenter des paris cet été, avec ses moyens limités et la surveillance accrue de la DNCG.