L’OL cible un nom de prestige en défense

Dans : OL.

Par Guillaume Conte

L'OL cherche la perle rare pour se renforcer, avec un joueur jeune, talentueux et pas cher. Le club lyonnais est parti trouver son bonheur en défense au Portugal.

Dans la famille Kluivert, Patrick a été une légende du football néerlandais et de l’Ajax Amsterdam notamment. Le fils Justin brille avec Bournemouth après des débuts prometteurs et des passages à la Roma, Leipzig ou même à Nice. Mais son petit frère, Ruben, pourrait bientôt découvrir la Ligue 1. Le Telegraaf annonce que le défenseur qui évolue à Casa Pia, dans le championnat portugais, intéresse deux clubs français : l’Olympique Lyonnais et le RC Lens. Une belle concurrence donc pour ce défenseur central qui a été acheté par le club portugais l’an dernier pour moins d’un million d’euros. Passé par les clubs néerlandais d’Utrecht et de Doordecht, Ruben Kluivert est en discussions avancées pour une arrivée en France.

Un joueur au coût inférieur à 1 ME

🇳🇱 🔴🔵 | Ruben Kluivert proche de rejoindre l'Olympique Lyonnais (ou le RC Lens) ?



Je ne connais pas assez le joueur pour donner un avis donc voici ses statistiques à interpréter avec précaution puisqu'elles concernent un défenseur central.



Notez que Kluivert évoluait au… pic.twitter.com/rEGBfNu8go — Data'Scout (@datascout_) July 20, 2025

L’OL est en contacts avec le club portugais depuis quelques temps déjà, mais ce dossier avait été mis entre parenthèses en raison des problèmes économiques et du risque de relégation en Ligue 2. Maintenant que les feux sont au vert, une offensive est donc prévue pour faire venir un défenseur central, dans un poste où Paulo Fonseca a clairement besoin de renforts. Le montant du transfert ne sera pas trop élevé, et correspond aux profils que veut attirer l’OL. Sa valeur marchande est actuellement à 800.000 euros. Ruben Kluivert, âgé de 24 ans, a encore beaucoup à prouver et entend bien le faire sous le maillot lyonnais, même si le club rhodanien devra se méfier de l’intérêt du RC Lens.