OL ‍: Ruben Kluivert à Lyon jusqu'en 2030, accord trouvé ‍!

Par Claude Dautel

Le dossier Ruben Kluivert s'est accéléré du côté de l'Olympique Lyonnais puisque le fils de Patrick Kluivert va signer cinq ans avec l'OL contre un chèque de 3 millions d'euros. C'est le premier renfort de l'ère post-Textor.

Les supporters de l'Olympique Lyonnais s'intéressent depuis plus de 24 heures au club de Casa Pia qui évolue en D1 portugaise et plus précisément à un de ses joueurs au nom célèbre, Ruben Kluivert. Le défenseur de 24 ans, formé à Utrecht et qui a signé avec la formation portugaise en juillet 2024 s'apprête à rejoindre l'OL où il va signer un contrat de cinq ans, confirme Hugo Guillemet, journaliste de L'Equipe, suite aux premières révélations sorties ce week-end dans les médias néerlandais. Le fils de Patrick Kluivert est attendu très rapidement dans la capitale des Gaules, et cela en échange d'un chèque de trois millions d'euros. Une belle opération pour Casa Pia, puisque les dirigeants du club portugais avaient déboursé 200.000 euros pour faire venir Ruben Kluivert des Pays-Bas.

L'OL vise des bonnes affaires au mercato

La DNCG ayant décidé de placer le mercato de l'Olympique Lyonnais sous contrôle en matière de masse salariale, les nouveaux dirigeants de l'OL doivent procéder avec prudence. C'est dans ce cadre que la signature de Ruben Kluivert intervient, le défenseur néerlandais n'ayant pas des exigences délirantes sur le plan financier. Comme le fait remarquer le quotidien sportif, lorsqu'il aura signé à Lyon, Ruben Kluivert sera la troisième membre de la famille à avoir joué en Ligue 1, puisque son père a joué une saison à Lille, avant d'être un éphémère dirigeant du PSG, et son frère Justin a porté le maillot de l'OGC Nice.