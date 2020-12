OL : Révolution en 2021 à Lyon, il balance !

Dans : OL.

Directeur sportif du club depuis plus d’un an, Juninho est toujours très apprécié par les supporters de l’Olympique Lyonnais.

Le Brésilien n’a pas tout bien fait depuis son retour dans la capitale des Gaules puisqu’il a notamment été à l’origine de la venue et du départ précipité de Sylvinho. Certains coups du mercato ne se sont pas non plus avérés payants comme Jeff Reine-Adelaïde, Joachim Andersen ou encore Youssouf Koné. Mais de manière générale, le management et l’attitude de Juninho sont très appréciés par les supporters et par les joueurs de l’OL. En revanche, le directeur sportif des Gones n’a pas toujours les mains libres en coulisses, comme l’a révélé Romain Molina sur sa chaîne YouTube.

« L’an prochain, il y aura des grands changements à Lyon. Car ça ne peut pas continuer comme ça, il y a trop de tensions à l’intérieur du club entre les décideurs… Juninho ? C’est un mec qui n’est pas vérolé. Il ne met pas ses intérêts avant ceux du club, et c’est tellement rare dans le monde du foot aujourd’hui… Lui, c’est l’OL avant toute chose. Ça ne plaît pas forcément. Il a voulu changer plein de choses, peut-être trop vite d’ailleurs… Il a une vision sociale du club. Par exemple, il a récompensé des petits salariés avec son argent propre. Mais derrière, il se fait phagocyter par le coach, par Gérard Houllier… Juninho est trop honnête pour ce milieu du foot. Le problème de l’OL, c’est que l’organigramme n’est pas très clair. C’est dommage, car il y a tout pour bien faire, avec le stade, la région » a notamment lancé l’insider, pour qui il est très clair que Juninho n’a pas encore les pleins pouvoirs au sein de l’Olympique Lyonnais. Ce qu’il aura du mal à obtenir tant que Gérard Houllier, qui chuchote toujours à l’oreille de Jean-Michel Aulas, fera partie de l’organisation du club rhodanien…