OL : Retour de flamme pour Cyprien, pourquoi c'est possible

Dans : OL.

A 25 ans, Wylan Cyprien est attendu dans le bureau des départs à l’OGC Nice.

Le milieu de terrain qui faisait saliver les clubs européens il n’y a pas si longtemps, a néanmoins vu sa cote baisser après des performances en demi-teinte la saison dernière. Avec encore un an de contrat, et une absence dans le groupe de Patrick Vieira lors de la première journée, l’ancien de Lens est poussé vers la sortie et va très probablement se trouver un nouveau club. En France ou à l’étranger ? Les options sont ouvertes selon Téléfoot, qui révèle que Strasbourg et Bordeaux le suivent de près, tout comme le Spartak Moscou et le Hellas Vérone. Pour le club italien, les négociations ont vite été rompues avec une improbable demande de prêt avec option d’achat alors que Cyprien sera libre en fin de saison.

Pour le reste, rejoindre un autre club français fait donc partie des possibilités, surtout si l’OL se réveille. Un retour de flamme qui est toujours possible, puisque les dirigeants lyonnais ont déjà à plusieurs reprises tenter de le recruter. Avec à chaque fois un échec dans les négociations, Nice en demandant plus de 10 ME. Si cela devait se concrétiser, il faudrait toutefois attendre encore un peu, sachant que l’OL est plutôt bien fourni, et n’a pas fait la demande de nouveaux joueurs dans l’entrevue pour cet été. A moins d’un ou deux départs. Car sinon, Rudi Garcia estime qu’il n’est pas utile d’avoir trop de joueurs pour une saison qui se fera sans Coupe d’Europe. Néanmoins, l’idée de recruter un joueur encore jeune comme Cyprien, à un prix intéressant, pourrait quand même faire saliver les recruteurs lyonnais.