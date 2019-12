OL : L'agent de Terrier offre un conseil XXL à Garcia

Dans : OL.

Avec les longues absences de Memphis Depay et Jeff Reine-Adélaïde, de nouvelles possibilités vont s’ouvrir dans le secteur offensif de l’Olympique Lyonnais.

Ces dernières heures, les deux blessés du club rhodanien sont passés sur la table d’opération. Désormais, et alors que l’OL a perdu son capitaine et l’un de ses meilleurs éléments de la saison, Rudi Garcia doit se tourner vers la suite. Pour compenser les graves blessures de Memphis et de JRA, la direction de l’OL menée par Jean-Michel Aulas et Juninho envisage de recruter un voire deux nouveaux attaquants, dans l’axe et sur un côté. Mais en attendant l’ouverture du marché des transferts, certains joueurs ont profité de l’aubaine offerte contre Toulouse en Coupe de la Ligue mercredi (4-1) pour marquer des points. Si Bertrand Traoré a notamment inscrit un doublé, Martin Terrier a lui aussi trouvé le chemin des filets en fin de rencontre. Un but qui en appellera probablement d'autres. C’est en tout cas le souhait d’Yvan Le Mée.

« Martin a eu des offres l’été dernier. Mais il a voulu rester à Lyon pour s’imposer. La question aurait pu se reposer cet hiver, car il n’est pas titulaire indiscutable. Mais avec les blessures de Depay et de Reine-Adélaïde, c’est compliqué d’aller voir ailleurs et de dire à l’OL : ‘On veut plus de temps de jeu’. Car pour le coup, le temps de jeu va se donner tout seul. En plus, quand il joue, il fait de vrais bons matchs. Il n’y a donc pas de raison pour que le club n’insiste pas avec lui. On aimerait beaucoup que le club lui fasse confiance, et qu’ils n’aillent pas forcément chercher un joueur pour remplacer Depay. On voudrait qu’ils installent Martin derrière Dembélé. Car il a plus un style de neuf et demi qu’un joueur de couloir. Terrier - Dembélé, ça pourrait faire une très belle association offensive. Ils ont joué en équipe de France espoirs ensemble. Et je pense qu’à terme, ce sont deux joueurs qui peuvent monter avec les A. En plus, Lyon sait bien valoriser ses joueurs. Je pense que ce duo Terrier - Dembélé pourrait fonctionner, et que ça pourrait rapporter gros à Lyon ! », a avoué, pour Foot01.com, l’agent de Terrier, qui espère donc que Garcia installera l’attaquant de 22 ans au poste de meneur de jeu dans son 4-2-3-1. D’ailleurs, l’association entre Dembélé et Terrier a déjà montré quelques signes positifs au Groupama Stadium cette semaine, puisque c’est le premier qui a offert une passe décisive au second.