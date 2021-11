OL : Rennes en mode chambrage, Juninho fulmine

Dans : OL.

Par Corentin Facy

Dimanche soir, le Stade Rennais a donné une véritable leçon à l’Olympique Lyonnais (4-1) en clôture de la 13e journée de Ligue 1.

Les hommes de Bruno Genesio ont surclassé les coéquipiers de Lucas Paqueta du début à la fin de la rencontre au Roazhon Park ce dimanche. En fin de match, cela tournait même à l’humiliation pour l’OL alors que Rennes s’amusait d’une très longue séquence de passes avec des « olé » chambreurs de la part des supporters bretons. Une attitude qui a fortement déplu à Juninho, le directeur sportif de l’Olympique Lyonnais. Après la gifle reçue par son équipe, le Brésilien a très fortement critiqué le Stade Rennais pour ce qu’il considère comme un manque de classe et de respect.

Rennes a manqué de respect à l'OL selon Juninho

« Il n’y a pas grand-chose à dire, il faut féliciter l’adversaire, avoir l’humilité et assumer qu’on ne peut pas répéter des choses comme ça. On a un problème depuis longtemps : on a beaucoup de plaisir quand on a le ballon mais on n’en prend pas à défendre l’un pour l’autre quand on n’a pas le ballon. Dans le foot de haut niveau, il faut même être méchant. L’arrière droit de Rennes (Hamari Traoré, ndlr) a ‘tapé’ grave Karl (Toko-Ekambi) et il n’a pas eu de jaune. A ce niveau-là, ça ne pardonne pas. Nous sommes une équipe contre qui les adversaires aiment jouer, comme Marseille et Paris. Ça prouve que nous sommes grands. On perd un match où on prend une leçon, ce n’est pas grave parce que c’est comme ça la vie. On prend des leçons tous les jours, il n’y a rien de perdu, on va continuer à travailler. J’espère qu’ils vont tous assumer que ce n’était pas bien du tout. Félicitations à l'adversaire qui était meilleur, même si je pense qu'ils ont manqué un peu de classe après le 4-0 » a lancé le directeur sportif de l’OL, amer mais pas abattu malgré la lourde défaite de son équipe en Bretagne.