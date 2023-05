OL : Rennes demande à Lacazette de faire souffrir Mbappé

Dans : OL.

Par Guillaume Conte

Lyon reçoit Monaco ce vendredi soir, et Rennes suivra particulièrement ce match. L'entraineur du club breton, Bruno Genesio, rêve de voir Alexandre Lacazette faire trembler les filets pour mettre la pression sur le club de la Principauté.

C’est le sprint final en Ligue 1 et il y a encore du suspense à tous les étages. Pour les places européens, le podium est quasiment connu, mais derrière, cela joue encore des coudes. Avec sa défaite à Clermont, Lyon n’a quasiment plus aucun espoir d’aller chercher une place qualificative, mais rien n’est plié sur le plan mathématique. Le match de ce vendredi soir contre Monaco pourrait avoir son importance. Il en aura en tout cas pour le Stade Rennais, qui compte trois points de plus que l’OL, et espère toujours rattraper Monaco et Lille pour finir dans les places européennes.

Lacazette affronte aussi Mbappé

C’est pourquoi Bruno Genesio est allé taquiner son ancien attaquant Alexandre Lacazette pour lui demander de continuer à se battre pour le titre de meilleur buteur de Ligue 1 avec Kylian Mbappé, afin de faire tomber l’ASM et aider Rennes à revenir. Un petit appel malicieux qui pourrait faire son effet. « Lyon - Monaco ce soir, plus que jamais Gone ? J’espère que les joueurs de l’Olympique Lyonnais vont faire le job, ils ont eux aussi encore quelque chose à jouer, parce qu’ils sont tout près. On ne sait pas si la 6e place sera ou pas qualificative. Ils ont un objectif à aller chercher, certains joueurs, notamment un ont un objectif. Je lui passe un petit message : « Alex, si tu veux finir devant… » Mais ce sont des choses qu’on ne maîtrise pas, évidemment je regarderai le match d’autant plus qu’on joue Monaco la semaine prochaine. Mais on ne peut pas influer sur ce résultat, donc on va se contenter de bien se préparer pour dimanche », a confié l’entraineur du Stade Rennais, qui verrait en tout cas d’un bon oeil la perte de points du côté de Monaco. Et Lacazette ne serait certainement pas mécontent de titiller encore Kylian Mbappé au classement des meilleurs buteurs de Ligue 1. De son côté, en cas de résultats positifs, les Bretons pourraient revenir à trois points d’une équipe qu’ils affronteront au Roazhon Park une semaine plus tard !