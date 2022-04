OL : Rémy Riou de retour à Lyon ?

Dans : OL.

Par Claude Dautel

Enfin de contrat avec le SM Caen, Rémy Riou pourrait s'offrir un joli come-back pour finir sereinement sa carrière dans un club qu'il connaît bien, l'Olympique Lyonnais.

Natif de Lyon, où il a été formé avant de définitivement partir lors du mercato 2007 pour l’AJ Auxerre, Rémy Riou a connu une solide carrière, mais à 34 ans le gardien de but passé aussi par Nantes et Toulouse, entre dans les derniers mois de son contrat avec le Stade Malherbe de Caen. Trois ans après avoir signé avec le club normand, Riou ne s’est pas vu offrir de prolongation de contrat et il sera donc libre de signer où il le souhaite l’été prochain. Et ce samedi, Mohamed Toubache-Ter annonce que 15 ans après avoir quitté l’Olympique Lyonnais, Rémy Riou pourrait y revenir.

Rémy Riou à l'Olympique Lyonnais, la boucle serait bouclée

Les discussions se poursuivent & vont dans le bon sens. #OL #SMCaen pic.twitter.com/fJu9L4X35S — Mohamed TOUBACHE-TER (@MohamedTERParis) April 9, 2022

« Sauf retournement de situation, le gardien du Stade Malherbe Caen, Rémy Riou devrait revenir à la maison, là où tout a commencé pour lui… à Lyon en tant que 3ème gardien de l’Olympique lyonnais. Les discussions se poursuivent et vont dans le bon sens », explique ce spécialiste du mercato. Actuellement, derrière Anthony Lopes et Julian Pollersbeck, c’est le jeune Kayne Bonnevie (20 ans) qui est hiérarchiquement le troisième gardien de but de la formation de Peter Bosz. Pour rappel, Rémy Vercoutre, l'actuel entraîneur des portiers lyonnais, avait lui fini en 2018 sa carrière de gardien de but sous le maillot de Caen.