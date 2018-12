OL : Remplaçant à Lyon, il pense déjà à l'Equipe de France

Dans : OL, Ligue 1, Equipe de France.

Titulaire en début de saison, Léo Dubois est désormais le n°3 dans la hiérarchie des joueurs au poste de latéral droit dans l’esprit de Bruno Genesio. La blessure aux adducteurs de Rafael, lequel sera éloigné des terrains deux à trois mois, va lui permettre de grappiller du temps de jeu dans les prochaines semaines. Mais dans une interview accordée à Eurosport, l’ancien capitaine du FC Nantes a confié que la concurrence ne le bridait pas. Bien au contraire même puisque selon lui, c’est ce dont il a besoin pour donner le maximum et enchaîner les bonnes performances.

« La concurrence, je l'ai cherchée autrement je serais resté à Nantes toute ma carrière et je me serais reposé sur mes acquis. Je suis quelqu'un qui affronte les choses, qui aime les nouveaux défis. C'est ce que je vis à l'OL. Je me plais, j'ai besoin de ça pour avancer. Arrêter d'être ambitieux, cela ne me correspond pas du tout » a-t-il expliqué. Et preuve qu’il n’a peur de rien, celui qui est actuellement remplaçant à l’Olympique Lyonnais rêve de jouer, un jour, en Equipe de France. « J'y pense forcément. La trajectoire de ma carrière me donne le droit de rêver à ça ». Il y a encore du boulot, même s’il y a assurément une place à prendre chez les Bleus à ce poste.