OL : Reine-Adelaïde veut venir, Lyon signe un chèque faramineux !

Dans : OL, Mercato, Ligue 1, SCO.

Dans le viseur de Monaco, Nice ou encore du Bayern Munich et du FC Porto, Jeff Reine-Adelaïde est tout proche de rejoindre l’Olympique Lyonnais. En effet, comme indiqué ce mardi matin, le club rhodanien a accéléré dans ce dossier, sous l’impulsion du président Jean-Michel Aulas, et pourrait rapidement rafler la mise. Selon les informations de L'Equipe, un accord a même été trouvé entre Jeff Reine-Adelaïde et Lyon. De plus, le récent 3e de L1 est prêt à offrir plus de 25 ME en cash à Angers, hors bonus, pour recruter celui qui était censé affronter Lyon vendredi au Groupama Stadium.

« Capable d'évoluer en milieu relayeur ou ailier droit, deux besoins ciblés par l'OL, l'international Espoirs français est décidé à rejoindre le club rhodanien. En parallèle, les deux clubs finalisent un accord autour d'une indemnité de transfert de 25 millions d'euros, assortie de 5 M€ d'éventuels bonus et d'un intéressement à la revente » indique le média. Par ailleurs, le flou règne autour du timing de cette opération puisque sans surprise, Angers aimerait autant ne pas affronter Jeff Reine-Adelaïde lors du match à Lyon vendredi en ouverture de la deuxième journée de Ligue 1…