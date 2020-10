OL : Reine-Adelaïde retourne sa veste, Rudi Garcia avait raison

Dans : OL.

Nouvelle recrue de l’OGC Nice, Jeff Reine-Adelaïde n’a aucune garantie qu’il sera définitivement conservé par le club azuréen.

Actuellement, le milieu de terrain est simplement prêté avec une option d’achat non obligatoire à 25 ME. Néanmoins, l’essentiel est là pour l’ancien angevin, qui voulait absolument quitter Lyon cet été et l’avait fait savoir en publiant une interview qui a mis le feu aux poudres peu avant la fin du marché des transferts. Si Rennes et le Hertha Berlin ont fait le forcing, c’est Nice qui a enlevé la mise à la surprise générale lors de la dernière journée. Avant même de jouer son premier match avec les Aiglons, Reine-Adelaïde a profité de sa présentation pour clarifier le point sur sa situation à l’OL.

« Nice est un club qui me suit depuis pas mal d’années, depuis que j’étais à Arsenal. L’année dernière, ils sont arrivés un tout petit peu trop tard parce que j’avais déjà pris ma décision avec Lyon. C’est la bonne année. Je ne vais pas revenir sur mes propos. Ça a dû en choquer plus d’un. Je souhaite m’excuser par rapport à l’institution de Lyon et ses supporters. Il n’y avait aucun souci avec le coach. On a eu une discussion après mon interview et la sienne. J’étais blessé malheureusement et je n’étais pas apte pour jouer avec l’équipe », a livré un Jeff Reine-Adelaïde qui a décidé de calmer le jeu maintenant qu’il est loin de Lyon. Il prend en tout cas pour lui sa volonté de quitter l’OL avant même d’avoir pu y trouver sa place, et n’enfonce pas Rudi Garcia, reconnaissant tout à coup que sa blessure l’empêchait de pouvoir réclamer plus de temps de jeu. Avant son transfert, JRA estimait plutôt l'inverse...