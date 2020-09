OL : Reine-Adelaïde veut partir, Liverpool en alerte

Dans : OL.

Dans une interview fracassante depuis Clairefontaine, Jeff Reine-Adelaïde a fait savoir en début de semaine qu’il souhaitait quitter Lyon.

« Le discours de l'Olympique Lyonnais et le mien ne sont plus en adéquation, donc il doit y avoir des discussions pour parler d'un éventuel départ » a indiqué le milieu de terrain de l’OL dans une interview accordée à L’Equipe. Un véritable coup de tonnerre dans l’actualité du club rhodanien, qui compte bien évidemment sur l’ex-milieu de terrain du SCO d’Angers, d’autant plus que des joueurs cadres comme Houssem Aouar ou Memphis Depay pourraient faire leurs valises cet été au mercato. Du côté de Juninho, on est évidemment intraitable, le directeur sportif brésilien ayant d’ores et déjà fait savoir qu’un départ de Jeff Reine-Adelaïde n’était pas envisageable, un an seulement après son arrivée pour 25 ME.

Reste que cette situation totalement inattendue alerte les clubs européens. Il faut dire que Jeff Reine-Adelaïde, auteur d’une saison splendide à Angers en 2019-2020, est connu de tous les recruteurs. Son possible départ a donc fait l’objet d’une bombe dans le milieu des scouts et selon les informations du site spécialisé Liverpool.com, les Reds observent la situation avec un œil attentif. En effet, le profil « box to box » de Jeff Reine-Adelaïde, par ailleurs très polyvalent, ne laisse pas Jürgen Klopp totalement insensible. Bien évidemment, il n’est pas question pour l’instant d’évoquer une possible offre de la part des Reds et encore moins un accord avec l’Olympique Lyonnais. Mais il ne fait aucun doute que Liverpool observera l’évolution de la situation avec attention dans les semaines à venir alors que de son côté, Juninho a prévu de s’entretenir avec le joueur dès son retour de l’Equipe de France espoirs.