OL : Reine-Adelaïde refuse Berlin, il veut rester à Lyon !

Dans : OL.

L’OL et le Hertha Berlin ont stoppé les négociations malgré un accord tout proche. Jeff Reine-Adelaïde ne veut pas aller en Allemagne, et compte donc rester à Lyon cette saison.

Après avoir fait de gros efforts, y compris sur le plan médiatique, pour faire savoir qu’il comptait partir de l’OL, Jeff Reine-Adelaïde a changé d’avis. Voyant que Lyon ne voulait pas le vendre à Rennes, le milieu de terrain des Espoirs a été envoyé au Hertha Berlin. Malgré l’accord proche entre les deux clubs, les discussions sont bloquées ces dernière heures. En effet, la finalisation du deal pour un transfert ne fait pas grand doute, mais c’est désormais le joueur qui bloque tout.

Selon Le Progrès, « JRA » ne souhaite désormais plus partir, et ne serait pas « chaud » pour rejoindre le club de la capitale allemande. Un renversement de situation pour l’ancien du SCO d’Angers, qui va tout de même avoir du mal à retrouver du crédit auprès de son entraineur et de ses dirigeants après avoir poussé pour changer d’air cet été. Il faudra toutefois faire la paix avec tout ce beau monde pour éviter une saison très difficile pour Reine-Adelaïde, qui a été acheté il y a seulement un an pour 25 ME, et faisait l’objet d’une offre du même montant ces derniers temps.