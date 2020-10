OL : Reine-Adélaïde à Nice, Aulas met Maurice K-O !

Dans : OL.

Le prêt du Lyonnais Jeff Reine-Adélaïde à Nice est regretté par Florian Maurice. Le directeur sportif du Stade Rennais ne s'en est pas caché avant d'être rembarré par Jean-Michel Aulas.

Jean-Michel Aulas s’est félicité du mercato de l’Olympique Lyonnais. Une période estivale au cours de laquelle de nombreux joueurs ont pris la porte. « On a fait partir les joueurs qui n’étaient pas titulaires ou qui n’avaient pas tout donné », a expliqué le président du club rhodanien. Jeff Reine-Adélaïde, lui, n’était pas titulaire. C’est pour cette raison qu’il a décidé début septembre d’annoncer ses envies de départ. Fâché d’être aux yeux de ses dirigeants un joueur d’avenir, l’ex-Angevin a tout fait pour s’en aller et il y est parvenu. Il s’est engagé lors du dernier jour du mercato avec l’OGC Nice de Patrick Vieira. Un prêt avec option d’achat (25 ME) avec les Aiglons qui a déçu Florian Maurice, directeur sportif du Stade Rennais, qui a tenté de rapatrier le Lyonnais au Roazhon Park.

« C’est un dossier que l’on a évoqué en interne effectivement. Je pense que je ne pouvais pas ramener tous les joueurs de Lyon, évidemment. Mais je ne suis pas non plus certain que l’Olympique Lyonnais aurait fait le même geste en notre faveur pour Jeff Reine-Adélaïde », a-t-il lancé face à la presse. Ses propos sont arrivés aux oreilles de Jean-Michel Aulas, qui a répondu sans mâcher ses mots à son ancien responsable de recrutement lors d'une conférence de presse téléphonique. « A ma connaissance, nous avons défini un prix qui était le même pour Hertha Berlin, Rennes et pour l’option d’achat de Nice. Et c’est Rennes qui a décidé de ne pas le recruter et pas nous qui avons refusé de le vendre. Jeff, qui a signé son contrat (pour Nice) dans la nuit de lundi, nous a même dit qu’il ne s’était pas mis d’accord avec Rennes sur le plan financier », a confié un Jean-Michel Aulas qui n'entend pas perdre la bataille des petites phrases face à Florian Maurice.