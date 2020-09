OL : Reine-Adelaïde à l’OM, la bonne blague

Dans : OL.

Lassé de voir qu’il ne représentait qu’un simple joker aux yeux de Rudi Garcia, surtout depuis son retour de blessure, Jeff Reine-Adelaïde a craqué cette semaine en annonçant son départ inévitable vue que sa situation ne le satisfaisait pas.

Le milieu de terrain ne sent pas la confiance de son entraineur et estime l’équation impossible à résoudre. Il reste à savoir comment l’OL va gérer cette prise de parole qui a fait du bruit en interne, et pourrait en effet déboucher sur un transfert si une belle offre arrivait. De quoi concerner l’OM, qui cherchera un milieu de terrain en cas de départ de Morgan Sanson, annoncé avec insistance en Angleterre ? C’est ce qu’envisage Nicolas Filhol, consultant pour footballclubdemarseille.fr, et persuadé que l’ancien d’Arsenal et d’Angers, ferait un bien fou à l’OM. Mais ensuite, la réalité économique prend le dessus et cet éventuel transfert tombe forcément à l’eau.

« C’est un joueur qui a un profil super intéressant. Maintenant, il revient d’une grosse blessure, et surtout Lyon ne l’avait pas acheté avec des pierres. Il a couté 25 millions, mais Lyon a vraiment du sortir une grosse somme pour acheter Reine-Adélaide. Sur le profil je trouve ça intéressant. Il est plus complet que Sanson, car il peut évoluer sur un côté s’il le faut, et il est plus polyvalent. C’est un profil intéressant, mais en terme de prix, je n’y crois pas une seconde. Lyon va nous faire une fleur ? Jamais de la vie », a bien évidemment souligné l’intervenant, pour qui le style du joueur peut faire rêver, mais cela s’arrête clairement là.