OL : Reine-Adéaïde veut partir, le retour de bâton va être énorme

La direction de l'OL a très mal accueilli la sortie médiatique de Jeff Reine-Adélaïde sur ses envies de départ. Attention à la suite du feuilleton.

C’est la bombe médiatique du jour du côté de l’Olympique Lyonnais. Jeff Reine-Adélaïde (22 ans) a rendu public son malaise au sein du club. Frustré de n’avoir que très peu de temps de jeu et d’être considéré comme « un joueur d’avenir » par ses dirigeants, l’international Espoirs français envisage de changer de destination cet été. La nouvelle saison a débuté comme la précédente pour JRA, sur le banc (24 minutes de jeu contre Dijon). Un ras-le-bol pour le joueur qui estime que sa progression est arrêtée et qu’il doit trouver une solution pour de nouveau avancer. Très gros bosseur, il ne comprend pas les choix de Rudi Garcia qui selon lui a un discours différent en semaine à l’entraînement et le week-end en match.

Cette sortie du milieu de terrain dans la presse a fait beaucoup de bruit sur le territoire français. Elle est évidemment remontée aux oreilles de sa direction. Et cela n’a pas du tout plu. Le journaliste Mohamed Bouhafsi l’a annoncé dans Top of the Foot sur les ondes de RMC. « L’Olympique Lyonnais a découvert cette interview. Il y a beaucoup de colère, beaucoup d’agacement du côté de l’OL. Le club va peut-être réagir de manière officielle ou officieuse via un discours porté chez certains journalistes mais en tout cas, on (l’OL) ne comprend pas du tout cette sortie », s’est-il exprimé. Un dossier chaud dont l’OL n’avait certainement pas besoin. La réponse de la direction risque d’être cinglante.