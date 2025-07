OL ‍: Reims priait pour que Textor reste à Lyon

Dans : OL.

Par Guillaume Conte

L'OL s'est sauvé de la relégation administrative, ce qui a condamné définitivement le Stade de Reims à la Ligue 2. John Textor est parti à temps, sauf pour Reims.

Près de deux mois après la fin du championnat, il y avait encore du suspense ce mercredi 9 juillet pour savoir qui allait rester en Ligue 1. Relégué administrativement pour son déséquilibre financier, l’Olympique Lyonnais a convaincu la DNCG de son redressement et garde ainsi sa place dans l’élite. Une descente confirmée aurait fait les affaires du Stade de Reims, qui a été relégué après les barrages et était donc le premier club à être repêché en cas de fiasco lyonnais. Cela n’a pas été le cas et, malgré l’espoir secret, le club champenois en a pris acte sans exagération. Pour Jean-Pierre Caillot, le président de la formation de la Marne, il n’y a pas grande surprise à cela et l’idée était depuis le début de se préparer à remonter sportivement en Ligue 1 et non pas de compter sur la situation compliquée de l’OL.

John Textor a fait n'importe quoi, Reims confirme

Le seul espoir aurait été de voir John Textor s’entêter en restant aux commandes, alors que sa façon de faire et sa gestion financière étaient pointées du doigt. « Comme je l'ai toujours dit, on n'a pas vraiment vécu dans l'incertitude car on n'a jamais pensé que Lyon serait rétrogradé. Il y avait trop d'enjeu pour que les actionnaires lyonnais ne couvrent pas les errances de John Textor, que j'avais dénoncées depuis deux ans. On a tourné la page de la saison dernière et depuis notre reprise, on prépare notre groupe pour la Ligue 2. C'est la vie », a confié Jean-Pierre Caillot au micro de France Info. L’espoir est donc terminé à Reims, qui va désormais se concentrer sur le sportif. De son côté, avec la reprise en mains par Michele Kang, Michael Gerlinger, et les financiers d’Ares Management, l’OL a repris le contrôle, éjectant un John Textor dont la gestion financière a mis Lyon au bord du précipite.