OL : Cherki fait bondir Benzema et Mbappé

Dans : OL.

Assez peu utilisé par Rudi Garcia cette saison, Rayan Cherki a offert les trois points de la victoire à l’OL sur la pelouse de Monaco dimanche soir (2-3).

Entré en jeu à moins de dix minutes de la fin, le milieu offensif de 17 ans a fait preuve d’une efficacité chirurgicale pour marquer le but de la victoire sur sa seule frappe. Bien servi par Mattia De Sciglio, l’international U19 de l’Equipe de France a parfaitement ouvert son pied gauche pour tromper Benjamin Lecomte dans le petit filet opposé. Buteur à plusieurs reprises en Coupe de France, Rayan Cherki a inscrit face à l’ASM son premier but en Ligue 1. Une réalisation symbolique qui est appelée à être la première d’une longue série pour Cherki, dont le but a fait réagir certains buteurs chevronnés du football français.

C’est notamment le cas de Karim Benzema (Real Madrid) et de Kylian Mbappé (PSG). « Bien vu » a écrit l’attaquant du Real Madrid à Rayan Cherki, lequel n’a pas tardé à répondre à Karim Benzema en le surnommant « le patron ». De son côté, Kylian Mbappé, qui avait déjà fait référence à l’âge précoce de Rayan Cherki après un but du Lyonnais en Coupe de France, a simplement publié un court mais sympathique « Oui oui » sur Instagram pour féliciter le buteur de l’OL. Après la victoire des Gones en terres princières, la pépite de 17 ans avait réagi à son premier but en Ligue 1 au micro de Canal +.

« On a tout donné. C’est ce qu’on s’était dit dans les vestiaires, tout donner et ne pas faire de calculs. On avait à cœur de prendre notre revanche par rapport à la Coupe de France. C’est rempli. Je suis heureux. J’espère qu’il y aura plein d’autres buts. Je remercie avant tout mon équipe d’avoir fait autant d’efforts pour qu’on puisse gagner ce match. (…) Il reste trois matchs, trois finales. On va prendre le maximum de points. Et on fera les comptes à la fin de saison » a analysé Rayan Cherki avec une maturité étonnante en dépit de son très jeune âge.