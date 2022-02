OL : Rayan Cherki, Nice l'attend pour cet été !

Dans : OL.

Par Guillaume Conte

Peu utilisé cette saison par Peter Bosz, blessé actuellement, Rayan Cherki reste l’un des joyaux de l’Olympique Lyonnais. Pour encore longtemps ?

Le milieu de terrain n’a que 18 ans, mais il fait déjà partie des cadres de l’équipe de France. Sous Peter Bosz à l’OL, c’est beaucoup plus compliqué. Rayan Cherki n’est clairement pas une solution privilégiée par l’entraineur néerlandais, et s’il ne dit absolument rien à ce niveau en public, cela pèse dans un premier temps sur les discussions pour sa prolongation de contrat. Celui qui fut professionnel à 15 ans possède un contrat qui l’emmène en juin 2023.

Jean-Michel Aulas a tout récemment confié le bon espoir qu’il avait de conserver Cherki sur le long terme, avec, comme Maxence Caqueret, l’étiquette de symbole du centre de formation de l’OL collée dans le dos. « Il faut qu’on accélère pour le prolonger. Une blessure peut lui faire prendre de la maturité. Tous les ingrédients sont réunis pour profiter malheureusement de ce moment pour prolonger l’aventure », a ainsi lancé le président de l’OL, toujours aussi optimiste quand il s’agit de prolonger ses meilleurs espoirs. La réalité pourrait toutefois être bien différente, car le joueur se demande tout de même si l’herbe ne serait pas plus verte ailleurs.

Nice se place pour récupérer Cherki

Un temps annoncé dans le viseur de Manchester United ou du Real Madrid, Rayan Cherki sait que sa saison est pratiquement terminée en raison de sa blessure. Fera-t-il le choix de rester encore un an à l’OL et de s’engager sur le long terme alors que Peter Bosz a beaucoup de mal à lui faire confiance ? Rien n’est moins sur, surtout qu’un club qui connait parfaitement le réservoir lyonnais entend bien se servir. Il s’agit de Nice, qui selon Foot Mercato, rêve de faire ce joli coup à moindre coût, avec un joueur à un an de la fin de son contrat.

Si les Aiglons vont en Ligue des Champions, et pas l’OL, cela pourrait faire un argument de plus, même si Cherki est aussi bien conscient que son départ serait pris comme une trahison par le peuple lyonnais. Ce ne serait toutefois pas la première fois qu’un Lyonnais fait le saut jusqu’à Nice, avec Melvin Bard, Amine Gouiri ou Loïc Rémy qui ont tous laissé de gros regrets aux supporters de l’OL. A Jean-Michel Aulas de trouver les arguments pour convaincre Cherki de rester, sans quoi un changement de club est possible cet été, contre une somme d’argent qui ne sera pas non plus incroyable avec un joueur à un an d’être libre.