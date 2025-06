OL ‍: Rayan Cherki mieux vendu que Karim Benzema

Dans : OL.

Par Guillaume Conte

C'est officiel, Manchester City a acheté Rayan Cherki à l'Olympique Lyonnais. Un départ qui va apporter une manne financière copieuse au club rhodanien, qui en avait bien besoin.

L’Olympique Lyonnais tient sa première grosse vente de l’été. A un an de la fin de son contrat, et après une très belle saison avec son club formateur, Rayan Cherki a pris son envol pour rejoindre Manchester City. L’OL, qui avait besoin de liquidités pour passer devant la DNCG de façon un peu plus sereine, a profité du fait que Manchester City avait besoin de recruter rapidement avant le début de la Coupe du monde des clubs. Cela s’est fait sur les bases bien supérieures à la clause à 22,5 millions d’euros que John Textor a fait voler en éclats puisque le montant du transfert est de 36,5 millions d’euros.

Nous sommes heureux d'annoncer la signature de @rayan_cherki ✍️🩵 pic.twitter.com/QP8oRKtoR4 — Manchester City (@ManCityFra) June 10, 2025

Une somme qui lui permet de tout juste entrer dans le Top10 des meilleurs ventes de l’Olympique Lyonnais, qui avait réussi par le passé quelques grosses opérations avec les transferts de Tanguy Ndombele (62 ME), Alexandre Lacazette (53 ME) ou Ferland Mendy (48 ME). Rayan Cherki devient ainsi le 9e joueur vendu le plus cher de l’histoire de l’OL, et il devance de peu Karim Benzema, qui avait été cédé pour 35 millions d’euros au Real Madrid. Bien évidemment, les temps ont changé et l’inflation dans le monde des transferts - et ailleurs - aide à relativiser ce classement. Mais l’apport financier de Cherki est en tout cas indéniable à l’heure où son club est menacé d’une rétrogradation en Ligue 2 par la DNCG.