OL : Ranieri est un loser, Lyon doit éviter cette erreur XXL !

Dans : OL, Ligue 1, Mercato.

L’été de tous les dangers approche pour l’Olympique Lyonnais, qui va revoir complètement son organisation avec la nomination d’un directeur sportif et d’un nouveau coach à la place de Bruno Genesio. Pour le premier rôle, il semble que la venue de Juninho soit en excellente voie, même si rien n’est encore officiel. En revanche, le flou est total en ce qui concerne le futur entraîneur. Jean-Michel Aulas a lâché quelques indices ce week-end, expliquant qu’il souhaitait la venue d’un manager « international » ayant connu plusieurs expériences.

Le profil correspond parfaitement à celui de Claudio Ranieri, qui figure dans la short-list de l’Olympique Lyonnais selon L’Equipe du Soir. Mais le profil ne fait pas fantasmer Régis Brouard… « Ranieri, je ne comprends pas. En six mois, il vient de faire trois clubs. Il avance dans l’âge. C’est un nom, mais il n’a gagné qu’un titre, avec Leicester » a lâché l’ancien entraîneur du Red Star, pour qui l’idée Claudio Ranieri n’a rien de sexy pour l’Olympique Lyonnais. Même si c’est un très grand nom, le manager italien ne fait pas non plus l’unanimité auprès des supporters rhodaniens. Notamment en raison de sa philosophie de jeu plutôt défensive…