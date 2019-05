OL : Juninho arrive à Lyon, Daniel Riolo fait des annonces !

Dans : OL, Mercato, Ligue 1.

Cet été, le mercato promet d’être mouvementé à l’Olympique Lyonnais. Et cela ne va pas seulement concerner les joueurs puisque Jean-Michel Aulas va procéder à plusieurs changements en interne, notamment dans l’organisation du secteur sportif. Et à moins d’un énorme rebondissement, un directeur sportif va être nommé dans la capitale des Gaules. Pour Daniel Riolo, son identité ne fait plus aucun doute puisque dans l’After Foot sur RMC, le journaliste a affirmé qu’un accord avait été trouvé pour la venue de Juninho. Par ailleurs, l’arrivée de Laurent Blanc au poste d’entraîneur ne serait plus d’actualité selon le journaliste, visiblement bien informé.

« Juninho revient, ça c’est sûr, comme directeur sportif. C’est une bonne nouvelle, les Lyonnais seront contents. Juninho sera directeur sportif de l’OL, depuis le temps que les supporters attendaient. (…) Là c’est bon, il va revenir. Maintenant le coach, ça c’est vachement important. Avoir le mec qui va porter l’image du club, ce sera Juninho, un mec brillant, intelligent, qui parlera, il sera un peu garant de l’institution à Lyon et je suis plutôt d’avis qu’il fera le travail avec les compétences qu’il a. Maintenant c’est le coach qu'il va falloir trouver, et ce ne sera pas Blanc, ça c’est sûr » a confié Daniel Riolo avant d’ajouter que ce n’était pas forcément un grand nom que recherchait Jean-Michel Aulas, mais un entraîneur avec une réelle philosophie de jeu. Le profil de Mikel Arteta, adjoint de Pep Guardiola à Manchester City, plaît par exemple beaucoup à l’état-major de l’OL.