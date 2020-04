OL : Rafael a pensé rentrer au Brésil, il a choisi Lyon

Dans : OL.

Au confinement chez lui à Lyon, Rafael avoue avoir hésité à quitter la capitale des Gaules. Il espère que ses compatriotes de l'OL ne regretteront pas d'être partis au Brésil.

Pour de nombreux footballeurs sud-américains de Ligue 1, le début du confinement en France a été l’occasion d’une grosse réflexion sur l’intérêt de rester dans notre pays plutôt que de rejoindre ses proches. Pour Rafael, la question s’est effectivement posée de partir de Lyon pour rentrer au Brésil en attendant des jours meilleurs. Mais ce dimanche, le défenseur de l’Olympique Lyonnais avoue, dans Le Progrès, que les choses ne lui semblaient pas plus faciles dans son pays natal. Alors c’est dans la capitale rhodanienne que Rafael vit ce confinement, contrairement à certains de ses coéquipiers et compatriotes.

Rafael se demande cependant si ces derniers n’ont pas fait une erreur en repartant rapidement au Brésil. « Au début oui, je me suis posé la question, on a regardé les vols pour Rio pour rentrer en famille, mais on a vu que le Brésil allait vivre la même situation, donc ça ne valait pas la peine. Thiago et Jean Lucas sont partis, et on n’a pas à les juger. Ils savent qu’on a une date pour reprendre ici à la fin du confinement, mais il leur faudra ressortir du Brésil. Ce sera un problème s’ils ne peuvent pas être là », explique l’ancien mancunien, qui occupe ses journées à bosser physiquement et à animer ses réseaux sociaux comme cela a été le cas avec sa célèbre photo où l'on voit avec son chien, en réponse à celle de Memphis Depay avec un bébé tigre.