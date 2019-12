OL : Rabiot à Lyon, il faudra un miracle au mercato !

Dans : OL.

En fin de semaine, RMC Sport faisait de nombreuses révélations sur le mercato hivernal de l’Olympique Lyonnais, en dévoilant notamment les pistes Draxler, Ben Arfa et Rabiot.

La piste menant au milieu de terrain de la Juventus Turin fait d’ailleurs l’unanimité en interne du côté de l’OL. C’est ainsi que selon les informations obtenues par Téléfoot, l’international français fait office de priorité n°1 dans l’esprit de Juninho. Cependant, un véritable miracle sera nécessaire pour obtenir le renfort d’Adrien Rabiot puisque la Juventus Turin n’est pas encline à prêter son joueur au mercato hivernal. Un sentiment d’autant plus renforcé depuis une semaine, le club italien ayant hérité de l’Olympique Lyonnais en 8es de finale de la Ligue des Champions.

Par ailleurs, l’émission dominicale de TF1 a indiqué que Lucas Digne, Steven Nzonzi et Thomas Lemar étaient toujours pistés par l’Olympique Lyonnais dans l’optique du mercato hivernal. En attaque, la piste menant à Kevin Gameiro s’est néanmoins refroidie. Le joueur, de retour de blessure, compte bien récupérer sa place au FC Valence et ainsi rester en Espagne, où il s’épanouit pleinement depuis plusieurs années. Le mercato hivernal de l’Olympique Lyonnais reste donc toujours très difficile à lire, entre pistes trop ambitieuses et volonté de ne pas réaliser de folie financière. Reste à voir ce que Juninho et Jean-Michel Aulas parviendront à faire, alors que Rudi Garcia a d'ores et déjà indiqué qu’il ne s’exprimerait pas publiquement sur le mercato.