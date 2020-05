OL : Qui est Yeferson Soteldo, la dernière trouvaille de Juninho ?

Dans : OL.

Depuis son retour aux affaires au sein de l’Olympique Lyonnais l’été dernier, Juninho n'hésite pas à réactiver la filière brésilienne, si populaire chez les Gones.

En l’espace de quelques mois, le directeur sportif de Lyon a notamment fait venir Bruno Guimarães. Révélation de la très courte deuxième partie de saison à l’OL, l’ancien milieu de l’Athletico Paranaense a un peu fait oublier le flop Jean Lucas et l'étonnant Camilo. Par conséquent, et alors qu’il a toute la confiance de Jean-Michel Aulas, Juninho pourrait bien relancer ses réseaux au Brésil en vue du prochain mercato. Selon Kenzo Mercato, l’OL s’intéresse d’ailleurs à Yeferson Soteldo : « L’OL suit le jeune Yeferson Soteldo (Santos). À l’âge de 22 ans, il est l’un des meilleurs dribbleurs du championnat brésilien et a de belles choses à montrer. Juninho en a fait une piste sérieuse et compte essayer de le ramener en France ».

Passé par le Vénézuela, le Pérou et maintenant au Brésil depuis son arrivée à Santos en janvier 2019, contre un chèque de trois millions d’euros, l’attaquant est désormais évalué autour des 10 ME. Capable d’évoluer aux postes d'ailier gauche, d'allier droit ou de numéro 10, le Vénézuélien de 22 ans est sous contrat jusqu’en 2022. Mais si Lyon le cible pour enrichir son secteur offensif, et non pas pour compenser un départ majeur, Juninho devra se montrer convaincant s’il veut vraiment Soteldo, surtout si l'OL n'est pas en Coupe d'Europe la saison prochaine. Car selon les dernières rumeurs, Everton et surtout Manchester United sont aussi sur les rangs. Une concurrence de poids qui pourrait rendre ce dossier un peu plus compliqué que prévu pour l’OL...