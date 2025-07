OL ‍: Quatre joueurs poussés dehors sans traîner

Dans : OL.

Par Claude Dautel

Paulo Fonseca a retrouvé ses joueurs ce lundi, mais l'entraîneur de l'Olympique Lyonnais sait que plusieurs départs sont plus que probables. L'OL souhaite notamment faire des économies sur les salaires et quatre joueurs sont visés.

Quels points communs ont Jordan Veretout, Nemanja Matic, Adryelson et Duje Caleta-Car outre le fait d'être sous contrat avec l'Olympique Lyonnais ? Un seul en fait, c'est celui d'être tout en haut de la liste des joueurs dont l'OL souhaite se déparer au plus vite. Même si l'heure est à l'urgence financière pour Michele Kang et ses équipes, puisque Lyon passera devant la commission d'appel de la DNCG dans trois jours, le club rhodanien prépare l'avenir et si la vente de Jordan Veretout, Nemanja Matic, Adryelson et Duje Caleta-Car ne rapportera pas une somme énorme à l'Olympique Lyonnais, c'est surtout sur le plan salarial que cela fera le bonheur du comptable de l'OL.

10ME de salaires économisés en un an

L'Equipe explique le départ des quatre joueurs permettra d'économiser près de 10 millions d'euros sur la seule prochaine saison, sachant que si Veretout et Matic n'ont plus qu'un an de contrat avec l'OL, Caleta-Car est lié jusqu'en 2027 avec Lyon et Adryelson a lui un engagement jusqu'en 2028. Reste que les performances récentes des quatre joueurs poussés vers la sortie n'ont pas de quoi susciter un engouement énorme sur le mercato, et que du côté de l'Olympique Lyonnais, on étudiera toutes les offres qui arriveront pour Jordan Veretout, Nemanja Matic, Adryelson et Duje Caleta-Car, sur lesquels Paulo Fonseca ne compte pas trop.

Tout le monde à vendre en cas de Ligue 2

Mais comme le précise le quotidien sportif, l'avenir des joueurs lyonnais va dépendre de la décision qui sera prise jeudi par la commission d'appel de la DNCG. Car si la rétrogradation de l'OL est confirmé, alors ce ne seront pas quatre joueurs qui seront prioritairement sur le départ, mais la totalité du groupe, et même du staff, dont Paulo Fonseca. Effectivement, ce dernier gagne près de 320.000 euros par mois...