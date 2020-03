OL-PSG : Lyon enrage contre l’arbitrage

Dans : OL.

Mené au score, le PSG a fini par s’imposer 5-1 sur le terrain de l’OL ce mercredi soir en Coupe de France.



Un score trompeur aux yeux de nombreux supporters lyonnais, pour qui le pénalty et l’exclusion de Marcal sur le coup ont totalement ruiné les espoirs d’enchainer avec un nouveau résultat positif. Un sentiment partagé par Rafael, entré alors que la différence était déjà faite, mais qui n’a pas du tout digéré l’arbitrage de M. Buquet. Plus que le deuxième jaune accordé à Marcal et difficilement contestable sur le coup, l’ancien défenseur de Manchester United a estimé qu’il y avait eu une injustice avec l’absence de carton rouge donné à Layvin Kurzawa. Le joueur du PSG, déjà averti, avait bien commis une deuxième faute en seconde période, sans que cela ne débouche sur un second avertissement. Pas du goût de Rafael.



« Bien sur qu’on est déçu. On est déçu pour plein de choses, l’arbitrage... On a bien joué avant que Marçal se fasse expulser. On les a inquiétés. Ce n’est pas l’expulsion de Marçal qui me gêne mais c’est la non-expulsion de Kurzawa avant. Après on peut parler de l’arbitrage toute l’année ici... ça ne change pas grand chose. Marçal se fait expulser, ils marquent le péno et après ça c’est... je sais que le match n’est pas fini mais contre une équipe comme ça, une équipe de Paris qui a beaucoup de vitesse devant c’est pas évident », a livré le défenseur brésilien de l’OL, pour qui revenir au score en infériorité numérique aurait tenu du miracle.