OL-PSG ‍: Fonseca s'est trompé, sa première grosse erreur

Dans : OL.

Par Alexis Rose

Défait sur sa pelouse du Groupama Stadium face au Paris Saint-Germain ce dimanche soir en clôture de la 23e journée de Ligue 1 (2-3), l’Olympique Lyonnais peut nourrir quelques regrets…

Durant cette affiche du championnat de France, le club rhodanien a cru en ses chances pendant une petite heure, tant que le PSG n’avait pas ouvert la marque, mais aussi en fin de match quand Lyon a tenté de renverser la tendance. Ou simplement quand Paulo Fonseca a décidé d’aligner une équipe plus offensive. Après avoir tenté un coup en plaçant Rayan Cherki en faux numéro neuf en début de rencontre, l'entraîneur portugais n’a pas gagné la bataille tactique face à Luis Enrique. Ce qui a d’abord débouché sur une domination parisienne, ponctuée par les buts d’Hakimi (53e) et de Dembélé (59e).

Walid Acherchour pas tendre avec L’OL après le match face au PSG :



« Lyon c’est l’élève paresseux mais avec du potentiel, qui se contente de faire ses devoirs." 😬



🎙️ @DAZN_FR pic.twitter.com/swJ2eoiDgP — 🇵🇸 (@taharit77) February 23, 2025

Dos au mur, l’ancien coach du Milan AC a alors sorti ses armes offensives avec les entrées d’Almada, Lacazette (64e) et Mikautadze (80e). Et c’est avec ces joueurs-là sur le terrain que l’OL a sonné la révolte à deux reprises par l’intermédiaire de Cherki (83e) et de Tolisso (90e+2). Mais sachant qu’Hakimi avait marqué un doublé entre temps (85e), Lyon n’a pas ramassé le moindre point contre Paris. La faute à qui ? Pour les suiveurs des Gones, Paulo Fonseca est clairement le principal responsable de cette défaite, vu que le coach portugais s’est montré trop frileux pour tenter de faire chuter le PSG pour la première fois de la saison sur la scène nationale…

Fonseca s'est planté sur son coup de poker.

Dommage, y avait peut être moyen en jouant moins peureux et avec un peu d'appui devant.



S'en sortir avec des regrets au vu des 70 premières minutes est un luxe. — Charly M. (@SeriousCharly) February 23, 2025

C'est le problème de n'avoir joué que 5minutes au foot à cause d'un plan de jeu ultra défensif... Tu sors du match avec d'énormes regrets. Perdre ok (surtout avec un Paris aussi fort), perdre sans jouer... Ca fait chier — Duluc Jean-Baptiste (@jibduluc) February 23, 2025