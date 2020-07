OL-PSG : En cas de titre, Juninho prévient les supporters lyonnais

Dans : OL.

Ce vendredi, l’Olympique Lyonnais jouera probablement le match le plus important de sa saison face au Paris Saint-Germain, en finale de la Coupe de la Ligue.

En janvier dernier, le club rhodanien avait dominé le LOSC en demies pour s’offrir une place en finale d’une coupe nationale, ce qui n’était plus arrivé à Lyon depuis 2014 et sa défaite face au… PSG au Stade de France. Six ans plus tard, le club de Jean-Michel Aulas aura donc droit à sa revanche pour la dernière édition de la Coupe de la Ligue. Et afin d’imiter les Gones de 2001, seuls vainqueurs du trophée de la LFP dans l’histoire de l’OL, la formation de Rudi Garcia devra faire un match plein contre Paris. À la veille de ce rendez-vous si important, Juninho a en tout cas tenu à adresser un message spécial Covid à tous les supporters lyonnais, que ce soit pour les 950 fans qui seront dans les tribunes du Stade de France ou les autres.

« Pour cette finale au Stade de France, nous avons besoin des supporters lyonnais, même à distance parce que l’on sent quand même leur énergie. Au-delà du foot, il y a une chose plus importante que toutes les autres et pour tout le monde : c’est la santé. Il faut respecter les gestes barrières, le virus est toujours là. J’espère qu’ils seront très heureux après le match, mais qu’ils feront très attention, qu’ils porteront des masques et qu’ils respecteront les distances de sécurité. J’espère que l’équipe réussira à leur envoyer de vraies émotions, mais qu’ils sauront prendre soin d’eux et des autres », a lancé, sur Twitter, le directeur sportif de l’OL, qui espère que les supporters feront preuve de civisme en cas de victoire face au PSG, synonyme de qualification pour le Q2 de l’Europa League.