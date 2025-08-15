OL ‍: Promis à Lyon, il signe ailleurs ‍!

Dans : OL.

Par Nathan Hanini

Arrivé pour 15 millions d’euros cet été du côté de Manchester City en provenance de Rosenborg, le jeune Sverre Nypan va être prêté du côté de Middlesbrough. Une piste de moins pour l’Olympique Lyonnais qui doit toujours accueillir en prêt un joueur des Skyblues suite au transfert de Rayan Cherki.

L’Olympique Lyonnais ira à Lens pour commencer sa saison de Ligue 1 ce samedi à 17h. En attendant, le club rhodanien poursuit son mercato pour tenter de constituer un effectif compétitif malgré les pressions économiques. Cet été, l’OL a également vendu. Le septuple champion de France s’est séparé de son joyau Rayan Cherki. L’international français (deux sélections, un but) a rejoint Manchester City pour environ 40 millions d’euros. Dans le deal entre les deux clubs, Manchester City doit encore prêter un joueur à l’OL. Certains noms ont été évoqués dans la presse ces dernières semaines. Notamment celui de Sverre Nypan. Mais le jeune norvégien va rejoindre un autre club.

Nypan n’ira pas à l’OL, mais reste en Angleterre

🚨🔴 EXCLUSIVE: Middlesbrough are closing in on Sverre Nypan loan deal from Manchester City!



Agreement almost reached with details set to be sorted for Norwegian talent. 🇳🇴



Nypan, happy to join Boro as #MCFC wanted loan in England for their talent.



Here we go, soon. 🔜 pic.twitter.com/b3acezyDhm — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) August 14, 2025

Arrivé aux Skyblues cet été pour 15 millions d’euros en provenance de Rosenborg, Sverre Nypan est considéré comme un diamant brut par Pep Guardiola. Dans cette optique, le technicien espagnol voulait que son protégé ait du temps de jeu cette saison. Dès son arrivée en Angleterre, le joueur a donc été placé sur liste de prêt. Cette semaine, Fabrizio Romano a dévoilé que le jeune norvégien va rejoindre le club de Middlesbrough. La volonté de Manchester City était de prêter le jeune Nypan en Angleterre pour poursuivre son adaptation. Le milieu de terrain va donc rejoindre la formation de Championship. « Un accord est presque trouvé, les détails restant à régler pour le talent norvégien », explique Fabrizio Romano. Une piste de moins pour l’Olympique Lyonnais qui devra encore choisir le joueur de Manchester City qui viendra s’aguerrir en Ligue 1.