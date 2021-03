OL : Prolongation et trophée, Marcelo refuse de partir

Dans : OL.

En fin de contrat avec l’Olympique Lyonnais, Marcelo ne compte pas partir cet été. Le défenseur central attend un accord imminent avec ses dirigeants pour prolonger son bail. Et dans le pire des cas, le Brésilien refuse de quitter les Gones sans un titre en poche.

Entre Marcelo et les supporters de l’Olympique Lyonnais, les tensions sont définitivement oubliées. Les fidèles du Groupama Stadium ont tourné la page après leur conflit avec le défenseur central qui se disait affecté par cette hostilité. A tel point qu’un départ a vraiment été envisagé. « J'ai pensé à partir mais j'ai réfléchi, a confié le Brésilien au journal L’Equipe. Les grands joueurs sont capables de revenir de situations difficiles, ça fait progresser. »

« Je suis aujourd'hui heureux, l'équipe tourne, mentalement je suis bien. Ma famille, les gens du club m'ont donné confiance, a poursuivi Marcelo. J'ai trouvé, en plus, un sport qui me donne l'équilibre : le golf. C'est bon pour réfléchir, pour la concentration. » De nouveau épanoui à l’Olympique Lyonnais, l’ancien joueur de Besiktas n’a aucune envie de partir cet été alors que son contrat expire en juin. Le roc de 33 ans espère donc trouver un accord avec ses dirigeants dans les jours à venir.

« Marquer l’histoire de l’OL »

« On discute et on évoque une prolongation, a-t-il confirmé. J'espère que cette semaine ou la semaine prochaine, ce sera finalisé. » Dans le cas contraire, Marcelo tient absolument à remporter un titre avec l’Olympique Lyonnais. Pas question pour lui de faire ses valises avant d’avoir ajouté une ligne rhodanienne à son palmarès. « J'espère que c'est pour cette année. Avant que je parte de Lyon, je veux gagner un championnat ou quelque chose car je veux rester dans l'histoire de l'OL », a annoncé Marcelo, forcément motivé en préparant la venue du Paris Saint-Germain dimanche en Ligue 1.