OL : Marcelo a recalé Liverpool par amour pour Lyon

Bientôt en fin de contrat à l’Olympique Lyonnais, Marcelo a été contacté par Liverpool cet hiver. Mais le défenseur central brésilien ne pense qu’à prolonger son bail avec le club rhodanien.

Sa saison difficile l’année dernière est oubliée. Depuis, Marcelo a su regagner les faveurs des supporters et de l’entraîneur Rudi Garcia qui le titularise régulièrement aux côtés de Jason Denayer. Le défenseur central de 33 ans a donc toutes les raisons de solliciter une prolongation de son contrat qui expire en juin prochain.

« J'ai déjà discuté avec le président (Jean-Michel Aulas), Juninho (le directeur sportif) et Vincent Ponsot (le directeur général) pour un nouveau contrat, a confié le Brésilien dans un entretien accordé à Canal+. J'espère qu'on va bientôt trouver une solution. Bien sûr que j'ai envie de rester. Je me sens très bien ici, je sens que je peux donner encore un peu plus à Lyon. Avec le temps et l'expérience, on finira par trouver une bonne solution pour les deux parties. »

Liverpool, ce n’était pas qu’une rumeur

Epanoui, Marcelo n’affiche aucun regret lorsqu’il confirme l’intérêt du champion d’Angleterre pendant le mercato hivernal. « Mon agent a parlé avec Liverpool mais comme je l'ai dit, je me sens très bien ici, a assuré le Gone. Je pense que je peux gagner quelque chose avec Lyon. Mon rêve, c'est de gagner le championnat avec Lyon. » Décidément, les Reds n’ont pas eu de chance avec leurs cibles en Ligue 1 puisque l’Olympique de Marseille a empêché Duje Caleta-Car de les rejoindre.