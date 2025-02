OL ‍: Plus nul que beIN Sports, Textor n'a jamais vu ça

Dans : OL.

Par Hadrien Rivayrand

Ce dimanche après-midi en Ligue 1, l'OL n'a fait qu'une bouchée de Montpellier à la Mosson. Une belle victoire pour les Gones même si la rencontre laisse un goût amer à John Textor.

L'OL a enchainé un deuxième succès de rang en Ligue 1 face à Montpellier ce dimanche. Les Gones auront été accrochés en première période mais ont finalement déroulé en seconde. Ce succès permet en plus de prendre une belle confiance avant la réception du PSG le week-end prochain. Malgré tout, John Textor n'a pas vraiment pu apprécier toute la rencontre face au MHSC. La raison ? Le fait que beIN Sports, le diffuseur de la Ligue 1 aux Etats-Unis, n'ait pas montré une grande partie de la première période.

John Textor n'en peut plus de beIN Sports

Ces dernières heures via ses réseaux sociaux, le propriétaire de l'OL n'a pas manqué de faire part de sa frustration envers le média, pas du tout au niveau selon lui : « 38 minutes après le début du match de l'OL contre Montpellier et beIN Sports continue à lancer une boucle publicitaire interminable, m'assurant que l'ensemble des États-Unis pensent qu'ils sont un leader mondial de la diffusion sportive. Le score est de 1-1 et personne aux États-Unis n'est capable de voir deux buts dans un match passionnant, tandis que la programmation réseau informatisée à bas prix de BeIN Sports diminue la qualité de notre grande ligue de football française. Pourquoi on se demande encore : pourquoi personne ne regarde ? ». Une déclaration forte qui devrait faire écho chez BeIN Sports France, détenteur d'une partie des droits de la Ligue 1. Les relations entre certains clubs et les diffuseurs du foot français sont exécrables et pourraient entrainer un nouveau fiasco après celui déjà vécu il y a quelques années avec Mediapro.