OL ‍: Pierre Sage l’a mauvaise, il vise l’Angleterre

Dans : OL.

Par Eric Bethsy

Ecarté par l’Olympique Lyonnais en janvier dernier, Pierre Sage reste marqué par son éviction. L’entraîneur français se sent tout de même prêt à relancer sa carrière, et si possible en Angleterre.

Près de trois mois plus tard, Pierre Sage n’a pas totalement digéré. L’ancien entraîneur de l’Olympique Lyonnais se dit toujours affecté par son licenciement. Selon lui, le président et propriétaire John Textor n’a pas uniquement acté son départ pour des raisons sportives. Le technicien passé par le Red Star estime que le statut de son successeur Paulo Fonseca a fait pencher la balance.

« La décision était une opportunité de marché pour le propriétaire, a estimé Pierre Sage dans un entretien accordé à The Athletic. Le nom de Paulo Fonseca au lieu du nom de Pierre Sage lui a donné plus de garanties pour peut-être trouver un nouvel investisseur, développer le club dans d'autres domaines aussi. Il voulait cet entraîneur depuis longtemps et il a eu l'opportunité de le recruter, donc il l'a convaincu de venir et ils se sont entendus sur un contrat de deux ans et demi. Mais j'ai beaucoup de respect pour le propriétaire parce qu'il m'a donné ma chance. »

Pierre Sage pense à la suite

On sent tout de même Pierre Sage marqué par son éviction, lui qui reste très attaché à l’Olympique Lyonnais. « C’était difficile de perdre mon travail, mais le plus difficile a été de quitter Lyon car c’est mon club, ma ville, a-t-il expliqué. Mon deuxième poste sera peut-être le plus important. Je crois que c’est José Mourinho qui a dit qu’on devient entraîneur dès qu’on est renvoyé pour la première fois. » Vient ensuite le moment de choisir sa destination suivante. Dans l’idéal, l’ancien directeur de l’académie rhodanienne se verrait bien en Angleterre.

« Je suis maintenant prêt pour un nouveau projet. Je veux commencer la saison prochaine, soit en France, soit ailleurs en Europe, idéalement dans les cinq grands championnats. Mon rêve est de travailler en Angleterre, car je pense que c’est le meilleur pays et le meilleur championnat. La Championship est également un bon championnat », a encensé Pierre Sage dans un appel du pied totalement assumé.