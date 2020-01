OL : Pierre Ménès voit l'avenir de Lyon, c'est Maxence Caqueret

Dans : OL.

Si l'Olympique Lyonnais retrouve des couleurs en ce début 2020 il le doit aussi à ses jeunes et notamment Maxence Caqueret en qui Pierre Ménès place une grosse confiance.

En l’espace de seulement quelques matchs de Ligue 1, Maxence Caqueret, déjà bien connu des supporters de Lyon, s’est fait un nom auprès de ceux qui regardent moins attentivement notre Championnat. Le milieu de terrain de 19 ans a apporté un vrai plus à la formation de Rudi Garcia, celui qui a été le capitaine de la génération 2000 étant désormais un vrai choix pour le coach rhodanien, au point même de ne plus devoir recruter au mercato d'hiver. Interrogé sur le cas Maxence Caqueret, Pierre Ménès avoue avoir été impressionné par le jeune milieu de l’Olympique Lyonnais. Et pour le consultant de Canal+, il est clair qu’encore une fois le club de Jean-Michel Aulas a une vraie pépite dans son effectif.

Maxence Caqueret a emballé Pierre Ménès

Formé à l’OL, Maxence Caqueret va finir par s’imposer définitivement prévient Pierre Ménès. « J’avais commenté Nîmes-Lyon, mais il avait été très très bon. C’est un joueur qui a de la personnalité, c’est un joueur qui essaie de faire avancer le jeu. Il joue beaucoup plus vers l’avant que Tousart avec qui, même si ce n’est pas le même poste, il est en concurrence. Après, c’est un jeune joueur, il peut être très très bon quelques matchs, et avoir un coup de pompe le temps de digérer tout ce qu’il lui arrive. Mais oui, Maxence Caqueret est un joueur qui a de l’avenir et sera un vrai candidat au poste de titulaire », explique Pierre Ménès, dont on sait qu’il n’est contrepartie il n’est pas fan du tout de Lucas Tousart.