OL : Pierre Ménès vient au secours de Rudi Garcia

Dans : OL.

Malgré des résultats convaincants, Rudi Garcia ne fait toujours pas l'unanimité chez les supporters lyonnais.

Arrivé au poste d'entraîneur de l'OL en octobre 2019, Rudi Garcia a connu des moments compliqués dans le Rhône. Malgré tout, le technicien a su redresser la barre et depuis quelques semaines, son équipe affiche un jeu plaisant couplé à des résultats convaincants. De là à placer l'OL à deux petits points du PSG avant le choc de dimanche soir. Une forme du moment qui pousse certains journalistes à imaginer une victoire lyonnaise face aux Parisiens, comme Nabil Djellit par exemple. Pourtant, l'entraîneur des Gones continue d'être critiqué par ses supporters. Selon un sondage réalisé par Canal +, 63% des Lyonnais n'ont pas adopté leur coach. Pour Pierre Ménès, si le résultat de ce sondage n'est pas étonnant, il n'en demeure pas sévère.

« Le résultat de ce sondage, ça ne me semble pas logique, mais ça ne me surprend pas… Le problème de Garcia, c’est qu’il a entraîné Marseille. Quand il était sur le banc de l’OM, il a eu des mots très durs sur Lyon. Les supporters lyonnais, ils sont comme tous les supporters, ils ont de la mémoire, et ils sont complètement obtus. Il faut quoi pour effacer cette défiance ? Une qualification en Ligue des Champions. Et il faut que son équipe continue de pratiquer le football que l’OL affiche depuis plusieurs matchs. Car il faut souligner qu’en ce moment, Lyon joue un football très agréable » a déclaré le consultant. Une victoire face au PSG permettrait certainement à Rudi Garcia de grappiller quelques points auprès de ses supporters.